Шарик массой m=2,0 г, несущий заряд q= 8,0 мкКл, подвешенный на невесомой нерастяжимой ??епроводящей нити длиной l= 1,2 м, совершает вращательное движение вокруг верти кальной оси так, что угол, составляемый нитью с вертикалью...
Физика
Шарик массой m=2,0 г, несущий заряд q= 8,0 мкКл, подвешенный на невесомой нерастяжимой ??епроводящей нити длиной l= 1,2 м, совершает вращательное движение вокруг верти кальной оси так, что угол, составляемый нитью с вертикалью, а = 20°. Найти период обращения Т шарика, если силовые линии электрического поля напряженностью Е —1,4 кВ/м вертикальны и направлены вверх.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=2*10^-3 кг q=+8*10^-6 Кл L=1.2 м α=20° Е=1,4*10^3 В/м Т=?Уравнение действующих сил(m*g-F)*tg α=m*v²/Rv=2*π*R/T F=q*E R=L*sin αT=2*π*√(m*L*cos α/(m*g-q*E))=2*3.14*√(2*10^-3*1.2*0.94/(2*10^-3*10-8*10^-6*1.4*10^3))=3.18 c===================
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