Шарик массой m=2,0 г, несущий заряд q= 8,0 мкКл, подвешенный на невесомой нерастяжимой ??епроводящей нити длиной l= 1,2 м, совершает вращательное движение вокруг верти кальной оси так, что угол, составляемый нитью с вертикалью...

Физика

Шарик массой m=2,0 г, несущий заряд q= 8,0 мкКл, подвешенный на невесомой нерастяжимой ??епроводящей нити длиной l= 1,2 м, совершает вращательное движение вокруг верти кальной оси так, что угол, составляемый нитью с вертикалью, а = 20°. Найти период обращения Т шарика, если силовые линии электрического поля напряженностью Е —1,4 кВ/м вертикальны и направлены вверх.

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