Укажите выражение для вычисления периметра четырехугольника, у которого две стороны равны по х см, третья больше каждой из них на 8 см, а длина четвертой меньше третьей на 3 см. Выберите один ответ: 4х + 13 2х + 11 3х + 13 ...

Математика

Укажите выражение для вычисления периметра четырехугольника, у которого две стороны равны по х см, третья больше каждой из них на 8 см, а длина четвертой меньше третьей на 3 см. Выберите один ответ: 4х + 13 2х + 11 3х + 13 2х + 13

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