Укажите выражение для вычисления периметра четырехугольника, у которого две стороны равны по х см, третья больше каждой из них на 8 см, а длина четвертой меньше третьей на 3 см. Выберите один ответ: 4х + 13 2х + 11 3х + 13 ...

Математика
Укажите выражение для вычисления периметра четырехугольника, у которого две стороны равны по х см, третья больше каждой из них на 8 см, а длина четвертой меньше третьей на 3 см. Выберите один ответ: 4х + 13 2х + 11 3х + 13 2х + 13
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X + x + (x+8) + ((x+8-3)= 4x+13
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