Помогите!Через час в школу 1.Как нарисовать элементы национальной одежны моего н??рода(русские) 2.Знаешь ли ты названия национальных блюд твоего народа?

Окружающий мир

Помогите!Через час в школу 1.Как нарисовать элементы национальной одежны моего н??рода(русские) 2.Знаешь ли ты названия национальных блюд твоего народа?

Автор: Гость