Помогите!Через час в школу 1.Как нарисовать элементы национальной одежны моего н??рода(русские) 2.Знаешь ли ты названия национальных блюд твоего народа?
Окружающий мир
Помогите!Через час в школу 1.Как нарисовать элементы национальной одежны моего н??рода(русские) 2.Знаешь ли ты названия национальных блюд твоего народа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.набери в интернете 2. Борщ
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