Написать рассказ об малой медведице

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Ма́лая Медве́дица (лат. Ursa Minor) — околополярное созвездие Северного полушария неба. Занимает на небе площадь в 255,9 квадратного градусаи содержит 25 звёзд, видимыхневооружённым глазом. В Малой Медведице в настоящее время находится Северный полюс мира, на угловом расстоянии 40' отПолярной звезды. В 2102 году в результате прецессии это расстояние уменьшится до 27'37". По утверждению Гигина, в античную астрономию это созвездие ввёлФалес Милетский, включив его вкаталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Греки считали созвездие Большой Медведицы нимфой Каллисто, а Малую Медведицу — её собакой. Согласно греческим мифам, Зевс соблазнил нимфу Артемиды,Каллисто. Она родила сына Аркада. Спасая нимфу и своего ребёнка от мести, Зевс перенёс их на небо, Каллисто — Медведицей, а сына —Волопасом. С Малой Медведицей связана и легенда о рождении Зевса. Чтобы спасти своего сына от отца Крона, поедавшего своих детей, богиня Реяунесла Зевса на вершину горы Иды, в священную пещеру, и оставила на попечение нимфам и их материМелиссе (или двум нимфам Мелиссе и Киносуре). В благодарность Зевс позднее вознёс на небо Мелиссу в виде Большой и Киносуру в виде Малой Медведицы. В ранних версиях мифа Мелисса и Киносура — медведицы, позже трансформировавшиеся в нимф. На старинных картах Малая Медведица (или только Полярная звезда) иногда именуется Киносурой («хвостом собаки»). По версии Арата, созвездие именовалось «Малой Колесницей», имея сходство с «Большой Колесницей» (Большой Медведицей). Финикийцы, лучшие мореплаватели ранней античности, использовали созвездие в навигационных целях. Они заметили неподвижность созвездия в северной части неба и использовали этот факт для хождения по Средиземному морю, что позволило им господствовать в морях на протяжении почти 1000 лет. Поэтому Полярную звезду называли«финикийской» или «финикиянкой».[1] Народы Казахстана называли Полярную звезду «железным гвоздём» (Темир-Казык), вбитым в небо, а в остальных звёздах Малой Медведицы видели привязанный к этому гвоздю аркан, надетый на шею Коня (созвездие Большой Медведицы). Арабы принимали звёзды Малой Медведицы за всадников, а персывидели в ней семь плодовфиниковой пальмы. Индийцы ассоциировали созвездие собезьянкой, которая вращается вокруг полюса мира, уцепившись за него хвостом. У римлян носило имя «Спартанские собаки». Юлиус Шиллер в своем атласе «Христианское звёздное небо» 1627 года поместил созвездие под именем «Архангел Михаил». В Древнем Вавилоне созвездие изображали в виде леопарда.