Просклонять на казахском языке с вопросами слово куз и балалар
Қазақ тiлi
Просклонять на казахском языке с вопросами слово куз и балалар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атау күз балалар Ілік күздің балалардың Барыс күзде балаларға Табыс күзді балаларды Жатыс күзде балаларда Шығыс күзден балалардан Көмектес күзбен балалармен
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