Просклонять на казахском языке с вопросами слово куз и балалар

Қазақ тiлi
Просклонять на казахском языке с вопросами слово куз и балалар
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Автор: Гость
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Гость:
Атау      күз     балалар Ілік        күздің  балалардың Барыс   күзде   балаларға Табыс   күзді    балаларды Жатыс   күзде  балаларда Шығыс   күзден балалардан Көмектес күзбен балалармен
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