Что влияет на взросление человека
Литература
Что влияет на взросление человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек взрослеет тогда когда он начинает понимать что нужно помогать и ещё тогда когда он встретит вторую половинки своей любви и счастье
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