Высота6,2 сломано на высоте 3,8. Какая часть(десятичная дробь) упала?
Математика
Высота6,2 сломано на высоте 3,8. Какая часть(десятичная дробь) упала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.2-3.8=2.4 упало 2.4 удачи! ^_^
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