3х+3х-1,4=4,7 помогите
Математика
3х+3х-1,4=4,7 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+3х-1,4=4,7 3х+3х=4,7+1,4 6х=6,1=6 1/10 х=6 1/10=61/10:6 х=1 1/60 3*1 1/60+3*1 1/60-1,4=3 1/20=3,05+3,05-1,4=6,1-1,4=4,7
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