Здесь смешанные дроби пример: 9+4/21. (-9+4/21 + 4+11/14) * 5+2/7 - (-0,09-0,11) * 1+1/6 Заранее спасибо большое

Гость: Гость:

(-9+4/21 + 4+11/14) * 5+2/7 - (-0,09-0,11) * 1+1/6=(-5 +.24/126+ 99/126) * 37/7 +0,2 * 7/6 =(-5 + 123/126) * 37/7 +1/5 * 7/6 =(-5 + 41/42) * 37/7 +7/30 = (-4.42/42 + 41/42) * 37/7 +7/30 = (-4.42/42 + 41/42) * 37/7 +7/30 = -4.1/42* 37/7 +7/30 =-169/42* 37/7 +7/30 = -6253/294 +7/30 что-то в примере не то, посмотрите правильно ли написано условие?