План до твору Шевченка "гайдамаки"
Українська література
План до твору Шевченка "гайдамаки"
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I. Героїчні подвиги повстанців. II. Образ Яреми Галайди 1. Соціальне становище героя 2. Рабська покірність Яреми 3. Щирість кохання. 4. Неабияка хоробрість Яреми 5. Відданість героя III. Ярема - узагальненена характеристика рядового гайдамаки.
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