Задача.в школе три вторых класса.Наташа из 2а сидит в первом ряду за партой, второй спереди и четвертой сзади. Парты стоят ровноти одинаково в 3 ряда во всех вторых классах. Сколько парт в трехиклассах? помогите 2класс!

Математика
Задача.в школе три вторых класса.Наташа из 2а сидит в первом ряду за партой, второй спереди и четвертой сзади. Парты стоят ровноти одинаково в 3 ряда во всех вторых классах. Сколько парт в трехиклассах? помогите 2класс!
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Ответ(ы):
Гость:
3 парты наверное (; (;(;(;(;(;
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