Задача.в школе три вторых класса.Наташа из 2а сидит в первом ряду за партой, второй спереди и четвертой сзади. Парты стоят ровноти одинаково в 3 ряда во всех вторых классах. Сколько парт в трехиклассах? помогите 2класс!

Математика

Задача.в школе три вторых класса.Наташа из 2а сидит в первом ряду за партой, второй спереди и четвертой сзади. Парты стоят ровноти одинаково в 3 ряда во всех вторых классах. Сколько парт в трехиклассах? помогите 2класс!

Автор: Гость