Составить стих со словами брусника крик холоднее грустнее только не стих Бальмон??а
Литература
Составить стих со словами брусника крик холоднее грустнее только не стих Бальмон??а
Ответ(ы):
Гость:
Что то стало холоднее и на сердце аж грустнее,захотелося брусники ,прям до крика...Бред,но чет тут особо придумывать нечего
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