Помогите пожалуйста! Определите и запишите общие черты гипотез П. Лапласа и О. Ю.Шмидта о возникновении Солнечной системы?

География

Помогите пожалуйста! Определите и запишите общие черты гипотез П. Лапласа и О. Ю.Шмидта о возникновении Солнечной системы?

Автор: Гость