Помогите пожалуйста! Определите и запишите общие черты гипотез П. Лапласа и О. Ю.Шмидта о возникновении Солнечной системы?
География
Помогите пожалуйста! Определите и запишите общие черты гипотез П. Лапласа и О. Ю.Шмидта о возникновении Солнечной системы?
Ответ(ы):
Гость:
Земля вращается вокруг солнца.
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