Составь задачу по данному решению и ответы 600 минус 200 плюс 300 равно 700
Математика
Составь задачу по данному решению и ответы 600 минус 200 плюс 300 равно 700
Ответ(ы):
Гость:
У миши 600 Наклеек он дал 200 своему другу Паше А паша дал Даше 300 наклеек скоко всего у них было
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