Расставьте предложения в нужном порядке.Моя собака медленно приблежалась к нему.?? возврашался с охоты шел по алее сада, Он упал из гнезда.Собака бежала впереди меня, Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья.Вдруг она уме...

Гость: Гость:

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада, собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свой шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья, с желтизной около уха и пухом на голове. Он упал из гнезда, ветер сильно качал березы аллеи и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прорастающие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему.