Один рабочий делает 14деталей в час,другой -в 1,5 раза больше.сколько деталей будет сделано ими обоими за 8часов?

Математика

Один рабочий делает 14деталей в час,другой -в 1,5 раза больше.сколько деталей будет сделано ими обоими за 8часов?

Автор: Гость