Один рабочий делает 14деталей в час,другой -в 1,5 раза больше.сколько деталей будет сделано ими обоими за 8часов?
Математика
Один рабочий делает 14деталей в час,другой -в 1,5 раза больше.сколько деталей будет сделано ими обоими за 8часов?
Ответ(ы):
Гость:
1) 14×1,5=21 (деталей в час)- изготавливает 2 рабочий 2) 14+21=35 (деталей в час)- совместная работа 1 и 2 рабочего вместе за 1 час 3) 35×8=280 (деталей)-выполнит 1 и 2 рабочий, работая вместе за 8 часов Ответ:за 8 часов- 280 деталей.
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