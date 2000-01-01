Выразить в арах:200м2=...;20га=...;30000дм2=....;5км2=…
Математика
Выразить в арах:200м2=...;20га=...;30000дм2=....;5км2=…
Ответ(ы):
Гость:
1 а = 100 м² ,1га=10 000 м²=100 а,1 м²=100дм² 200м ²=2а; 20га=2000 а; 30000дм ²=300м ²=3а; 5км ²=5000000м ²=50000а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написать сообщение о настольных играх кроме: монополия скрэбл о cluedo Надо написа??ь кто придумал и год создания игры Правила игры Как мож...
Русский язык
Какие новые слова получатся, если звуки данных слов произнести в обратном порядке: КРАБ, ЛЁД, ЯР, ТОЛ? Запиши эти слова через запятую.
Математика