Какие новые слова получатся, если звуки данных слов произнести в обратном порядке: КРАБ, ЛЁД, ЯР, ТОЛ? Запиши эти слова через запятую.

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Какие новые слова получатся, если звуки данных слов произнести в обратном порядке: КРАБ, ЛЁД, ЯР, ТОЛ? Запиши эти слова через запятую.

Автор: Гость