К прямой AB из точки C проведен перпединкуляр CD EDB=120 Какова градусная мера углов EDC и ADE
Математика
К прямой AB из точки C проведен перпединкуляр CD EDB=120 Какова градусная мера углов EDC и ADE
Ответ(ы):
Гость:
Угол EDC будет равен 30 градусам,а угол ADE равен 60 градусам
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