Срочно! Помогите! Морфологический разбор глагола ЧУВСТВОВАЛИ

Русский язык
Срочно! Помогите! Морфологический разбор глагола ЧУВСТВОВАЛИ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корень - Чувство Окончание - Али Суффикс - В
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