Выделите грамматическую основу и установите, чем выражены главные члены. (((предложение: золотой метелью мчится желтый лист )))))

Русский язык
Выделите грамматическую основу и установите, чем выражены главные члены. (((предложение: золотой метелью мчится желтый лист )))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Золотой определение выр прилагательным.метелью дополнение мчится сказуемое выр глаголом.желтый определение выр прил лист подлежащее выр сущ
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