Какая главная мысль произведения монах в новых штанах

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Виктор Астафьев. "Монах в новых штанах". Мальчик ,у которого мать утонула в реке, живет с дедом и Бабушкой Катериной. послевоенная бедность. Бабушка пообещала внуку сшить новые штаны. До сих пор ему перешивали из перекрашенного мешка, из бабушкиной юбки и других вещей. Бабушка велела перебрать в подвале картошку ,которую потом бабушка продаст в городе и купит ткань (мануфактуру,как говорила бабушка). Работать трудно,работы много, но очень хочется иметь штаны. Ткань куплена. (Отступление о том,что бабушка была очень уважаемая женщина в деревне. К ней приносили свои вещи на сбережение женщины, мужья которых уходили в запой и могли пропить хоть мало-мальски ценные вещи. С большой теплотой Астафьев описывает бабушкин сундук,в котором лежало много чего, а в сундучке бабушка хранила конфеты, которыми очень редко баловала внука.К Первому мая бабушка не смогла сшить штаны : она заболела. Но чуть поправившись, сразу начала кроить и шить обновку. Шила два дня. Рассказ называется по присловью..