Придложение со словаь сонная тишина

Русский язык
Придложение со словаь сонная тишина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Снова покой души, сонная тишина, Снова шепчу: "Дыши..." в доме пустом одна..." отрывок из стихотворения Галины Демуриной или просто предложение: Сонная тишина, будто накрыла весь лес.
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