Какой факт о террито риальном устройсте РФ не соответствует дествительности ? в с??став РФ входят: А) 3 года федирального значения Б) 10 автономных областей В) 9 краёв Г) 22 руспублики
Обществознание
Какой факт о террито риальном устройсте РФ не соответствует дествительности ? в с??став РФ входят: А) 3 года федирального значения Б) 10 автономных областей В) 9 краёв Г) 22 руспублики
Ответ(ы):
Гость:
Ответ б) в состав РФ входят 4 автономных округа,все есть в конституции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Расставьте предложения в нужном порядке.Моя собака медленно приблежалась к нему.?? возврашался с охоты шел по алее сада, Он упал из гнезда.Собака б...
Русский язык