Какой факт о террито риальном устройсте РФ не соответствует дествительности ? в с??став РФ входят: А) 3 года федирального значения Б) 10 автономных областей В) 9 краёв Г) 22 руспублики

Обществознание

Какой факт о террито риальном устройсте РФ не соответствует дествительности ? в с??став РФ входят: А) 3 года федирального значения Б) 10 автономных областей В) 9 краёв Г) 22 руспублики

Автор: Гость