22 целых + 34,2 сколько это будет
Математика
22 целых + 34,2 сколько это будет
Ответ(ы):
Гость:
Будет 56 целых 2 десятых
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