Сочинение сердце мамы
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Сочинение сердце мамы
Ответ(ы):
Гость:
Мама это самый дорогой человек ы моей жизни ,иногда мама может кричать на тебя , но она считает что так убережет тебя от всего опасного. Мама самый лучший друг
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