Князь Иван из "Повести о Еруслане Лазаревиче" ... 1) отправился в Индию; 2) дал Еруслану в жены Кондурию; 3) убил змия Феодула-царя; 4) вылечил цары Лазаря

Литература

Князь Иван из "Повести о Еруслане Лазаревиче" ... 1) отправился в Индию; 2) дал Еруслану в жены Кондурию; 3) убил змия Феодула-царя; 4) вылечил цары Лазаря

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