План Дубровский с 6-9 глава

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Глава 6. 1) Архип по распоряжению Владимира поджигает дом 2) Архип спасает кошку Глава 7. 1) Расследование случившегося пожара 2) В окрестностях появляется шайка разбойников Глава 8. 1) Появление молодого учителя-француза Дефоржа 2) Француз убивает медведя Глава 9. 1) В день храмового праздника 1 октября 2)Праздничное застолье в Покровском 3)Разговор о разбойниках