План и сочинение на тему я счастливый человек

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Счастье - понятие растяжимое. Каждый человек имеет на этот счёт своё мнение. У многих оно совпадает, однако всё же сохраняет некую индивидуальность. Все мы к чему - то стремимся. Зачастую считаем эту цель счастьем, но не всегда это оказывается так. Так что же такое счастье ? для каждого "счастье"- это что-то свое. личное. то есть для алчного человека- это деньги, богатство материальное. для простого человека- это может быть улыбка мамы. смех друга. здоровье близких. хорошая оценка. может, и какая-то новая вещь. для каждого человека свой характер и свои мнения насчет растяжимого понятия как "счастье