План изучения природной зоны 1. Название, изображение на карте. 2. Особенности пр??роды (условия неживойприроды , живые существа,взаимосвязи в природе.) 3. Использование природы данной зоны человеком. 4.экологические пробле...

Окружающий мир

План изучения природной зоны 1. Название, изображение на карте. 2. Особенности пр??роды (условия неживойприроды , живые существа,взаимосвязи в природе.) 3. Использование природы данной зоны человеком. 4.экологические проблемы и охрана природы. (это про леса России)

Автор: Гость