План изучения природной зоны 1. Название, изображение на карте. 2. Особенности пр??роды (условия неживойприроды , живые существа,взаимосвязи в природе.) 3. Использование природы данной зоны человеком. 4.экологические пробле...

Окружающий мир
План изучения природной зоны 1. Название, изображение на карте. 2. Особенности пр??роды (условия неживойприроды , живые существа,взаимосвязи в природе.) 3. Использование природы данной зоны человеком. 4.экологические проблемы и охрана природы. (это про леса России)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)условия не живой природы просты она сделана руками человека
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на употребление Participle II в функциях определения и обстоятельства. Подчеркните причастия ...
Ответить
История
В каком гаду была александрия
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 1 задания
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста с номером 127(а)!!!
Ответить
Английский язык
Change the sentences using an adverb of frequency. always often usually sometimes seldom hardly ever never. 1.my mum drivers a car 2.my dad read...
Ответить