План изучения природной зоны 1. Название, изображение на карте. 2. Особенности пр??роды (условия неживойприроды , живые существа,взаимосвязи в природе.) 3. Использование природы данной зоны человеком. 4.экологические пробле...
Окружающий мир
План изучения природной зоны 1. Название, изображение на карте. 2. Особенности пр??роды (условия неживойприроды , живые существа,взаимосвязи в природе.) 3. Использование природы данной зоны человеком. 4.экологические проблемы и охрана природы. (это про леса России)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)условия не живой природы просты она сделана руками человека
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