План о всеядных животных.

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Многие растительноядные животные время от времени употребляют в пищу мясо, и, наоборот, плотоядные порой тоже не пренебрегают подходящей растительной пищей. Но есть виды животных, которые одинаково любят и мясную и растительную пищу. Их называют всеядными. К таким животным относятся, например, тараканы, страусы, крысы, свиньи, большинство видов медведей, а также шимпанзе и, конечно же, человек. Их система пищеварения не столь узко специализирована, как у плотоядных или растительноядных, поскольку она может переваривать как растительную, так и животную пищу. У всеядных животных в передней части челюсти расположены резцы, а сзади -коренные зубы. У них нет острых, как ножи, клыков и коренных зубов с острыми краями, как у хищников, или больших - приспособленных для перетирания травы, как у жвачных растительноядных животных. Держи ответ!