My friend and I (to visit)drama club.написать положительное,отрицательное и вопросительное

Английский язык
My friend and I (to visit)drama club.написать положительное,отрицательное и вопросительное
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. My friend and I visit drama club. (положительное) 2. My friend and I don't visit drama club! (отрицательное) 3. Do my friend and I visit drama club? (вопросительное)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Текст к музыке Прокофьева (Сказочка)
Ответить
Алгебра
В одной и той же координатной плоскости Постройте графики функции y=6; y=3,2; y=-1; y=-5; y=0
Ответить
Русский язык
2.Проверьте себя,понимаете ли вы значение следующих слов и словосочетаний:убеждение,противоречие,пристрастие,непостоянство,мертвый капитал,склоннос...
Ответить
Математика
Решить уравнения (дать полное решение) log6 (14+4x)=log6 (2x+2); logx (x-1)=logx (2x-8)
Ответить
Физика
Что такое электрическии ток и в чем значение Что такое равномерное движение и что такое прямолинейное движение
Ответить