My friend and I (to visit)drama club.написать положительное,отрицательное и вопросительное
Английский язык
My friend and I (to visit)drama club.написать положительное,отрицательное и вопросительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. My friend and I visit drama club. (положительное) 2. My friend and I don't visit drama club! (отрицательное) 3. Do my friend and I visit drama club? (вопросительное)
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