Что такое электрическии ток и в чем значение Что такое равномерное движение и что такое прямолинейное движение

Физика
Что такое электрическии ток и в чем значение Что такое равномерное движение и что такое прямолинейное движение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электрический ток - направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля равномерное движение- движение, при котором за равные промежутки времени, тело проходит равные пути прямолинейное движение - движение по которым траектория представлена прямой
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