. При увеличении емкости конденсатора колебательного контура на 0,08 мкФ частота колебаний уменьшилась в 3 раза. Найти первоначальную емкость конденсатора. Индуктивность катушки осталась прежней.
Физика
. При увеличении емкости конденсатора колебательного контура на 0,08 мкФ частота колебаний уменьшилась в 3 раза. Найти первоначальную емкость конденсатора. Индуктивность катушки осталась прежней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔC=0.08 мкФ С=?v=1/(2*π*√(L*C))v/3=1/(2*π*√(L*(C+ΔC)))3=√((C+ΔC)/C) 9*С=С+ΔСC=ΔC/8=0.08/8=0.01 мкФ ну как-то так,больше не знаю)))держи
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