Дано координаты точки A(24,24,24). Под каким углом видно с точки A отрезок BC,если даны такие точки: B(28,25,24), C(23,27,20)? Нужно решение...
Геометрия
Дано координаты точки A(24,24,24). Под каким углом видно с точки A отрезок BC,если даны такие точки: B(28,25,24), C(23,27,20)? Нужно решение...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нечему не иизвесто лоакуцздцдуз йщвзк азбкзху у0удз91
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