Дано координаты точки A(24,24,24). Под каким углом видно с точки A отрезок BC,если даны такие точки: B(28,25,24), C(23,27,20)? Нужно решение...

Геометрия

Дано координаты точки A(24,24,24). Под каким углом видно с точки A отрезок BC,если даны такие точки: B(28,25,24), C(23,27,20)? Нужно решение...

Автор: Гость