Помогите с заданием Спишите, расставлять недостоющие знаки препинания. 1. Воздух легок и чист и замерзла река... 2. Лишь сердце стучит да песня звучит да тихо р..кочет струна. 3. Труд при учении скучен да плод обу- (продолжение...

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Помогите с заданием Спишите, расставлять недостоющие знаки препинания. 1. Воздух легок и чист и замерзла река... 2. Лишь сердце стучит да песня звучит да тихо р..кочет струна. 3. Труд при учении скучен да плод обу- (продолжение на фото)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воздух легок и чист, и замерзла река.
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