Який вираз тотожний виразу a*a*a*a*a ? А) 5a Б)5^a В)а^5
Алгебра
Який вираз тотожний виразу a*a*a*a*a ? А) 5a Б)5^a В)а^5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в а*а*а*а*а=а⁵
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно может всту??ать в реакцию. ВЕЩЕСТВО A) CuO Б) S В) MgSO4 РЕАГЕНТЫ...
Русский язык
Вставьте вместо точек подходящие по смыслу глаголы движения. 1.В воскресенье я хо??у ... за город к своим друзьям.Я должен буду ... из дома в вос...
География