Вставьте вместо точек подходящие по смыслу глаголы движения. 1.В воскресенье я х??чу ... за город к своим друзьям.Я должен буду ... из дома в восемь часов утра,чтобы не опоздать на электричку.В прошлый раз я ... к станции тол...

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Вставьте вместо точек подходящие по смыслу глаголы движения. 1.В воскресенье я х??чу ... за город к своим друзьям.Я должен буду ... из дома в восемь часов утра,чтобы не опоздать на электричку.В прошлый раз я ... к станции только за несколько минут до отправления поезда. 2.Самолёт ... в Москву в двенадцать часов ночи.Я ... за тобой,чтобы ... тебя в аэропорт.Когда ... в Москву,обязательно позвони. 3.Мы ... к станции.Я ... из поезда,чтобы подышать свежим воздухом.Мимо меня ... люди, они очень спешили.Я помог пожилой женщине ... её вещи в вагон. 4.Летом все мои друзья ... из города. А я остался, чтобы встретить своего брата.На следующей неделе он ... из командировки. Потом мы всей семьёй ... в загородный пансионат.

Автор: Гость