Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно может всту??ать в реакцию. ВЕЩЕСТВО A) CuO Б) S В) MgSO4 РЕАГЕНТЫ 1) CO,HNO3(р-р) 2) SO2,Fe(OH)2 3) BaCl2,KOH 4) Al,O2

Химия

Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно может всту??ать в реакцию. ВЕЩЕСТВО A) CuO Б) S В) MgSO4 РЕАГЕНТЫ 1) CO,HNO3(р-р) 2) SO2,Fe(OH)2 3) BaCl2,KOH 4) Al,O2

Автор: Гость