Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно может всту??ать в реакцию. ВЕЩЕСТВО A) CuO Б) S В) MgSO4 РЕАГЕНТЫ 1) CO,HNO3(р-р) 2) SO2,Fe(OH)2 3) BaCl2,KOH 4) Al,O2
Химия
Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно может всту??ать в реакцию. ВЕЩЕСТВО A) CuO Б) S В) MgSO4 РЕАГЕНТЫ 1) CO,HNO3(р-р) 2) SO2,Fe(OH)2 3) BaCl2,KOH 4) Al,O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-1 СuO+CO = Cu +CO2 CuO+2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O Б- 4 2Al+3S = Al2S3 S+O2 = SO2 В - 3 MgSO4 + BaCl2 = MgCl2 + BaSO4 MgSO4 + 2KOH = Mg(OH)2 + K2SO4
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