Таємниці чорного лицаря "айвенго" скажите ответ прошшуу!!!
Литература
Таємниці чорного лицаря "айвенго" скажите ответ прошшуу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термін «чорний лицар» також використовувався стосовно лицаря, який навмисно приховує свої символи. Причиною приховування власної особистості могло стати участь лицаря в ризикованій політичній інтризі чи діях, що не відповідають його високому соціальному статусу.
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