При перемещении заряда 2 микрокулона в электрическом поле силы, со стороны этого поля совершили работу 8 микроджоуля. Разность потенциалов между начальной и конечной точками пути равна
Физика
При перемещении заряда 2 микрокулона в электрическом поле силы, со стороны этого поля совершили работу 8 микроджоуля. Разность потенциалов между начальной и конечной точками пути равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=q•u u=A/q=8•10^-6/2•10^-6=4 Volt
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