При перемещении заряда 2 микрокулона в электрическом поле силы, со стороны этого поля совершили работу 8 микроджоуля. Разность потенциалов между начальной и конечной точками пути равна

Физика

При перемещении заряда 2 микрокулона в электрическом поле силы, со стороны этого поля совершили работу 8 микроджоуля. Разность потенциалов между начальной и конечной точками пути равна

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