Изменяются гирьки массой 2 г, 4г, 6г, ..., 38г, 40г. можно ли их разложить на три равные по массе кучки.

Математика

Изменяются гирьки массой 2 г, 4г, 6г, ..., 38г, 40г. можно ли их разложить на три равные по массе кучки.

Автор: Гость