Найди в тексте слова,в которых произноситься звук р.Подчеркни в этих словах буквы гласных,каторые обазначают мякость р.Матрёшка на окошке под ярким сарафаном,и вся семья в марёшке,как в доме деревянном.Поют матрёшки в хоре,живу...

Русский язык
Найди в тексте слова,в которых произноситься звук р.Подчеркни в этих словах буквы гласных,каторые обазначают мякость р.Матрёшка на окошке под ярким сарафаном,и вся семья в марёшке,как в доме деревянном.Поют матрёшки в хоре,живут,не зная горя,и дружно,и счастливо,и весело на диво!
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Гость:
Матр ё яка дер е вянном хор е гор я
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