Фразеологизмы про хорошее и плохое настроение.
Русский язык
Фразеологизмы про хорошее и плохое настроение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чемоданное настроение Летающее настроение Конфетное настроение Слезное настроение Отзывчивое настроение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Имеется два ящика с шарами. В первом ящике находится 2 белых и 1 черный шар, во втором – 1 белый и 4 черных. Наугад вынимают один шар из любого ящи...
Математика
На стройке работают 2 крана. Один из них занят 70% всего рабочего времени, а другой 80%. Какова вероятность того, что в данный момент работает толь...
Математика
Какое наименьшее число участников может быть в кружке левитации, если мальчиков в нём меньше 50 процентов , но больше 40 процентов?