Фразеологизмы про хорошее и плохое настроение.

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Фразеологизмы про хорошее и плохое настроение.
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Гость:
Чемоданное настроение Летающее настроение Конфетное настроение Слезное настроение Отзывчивое настроение 
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