Какое наименьшее число участников может быть в кружке левитации, если мальчиков в нём меньше 50 процентов , но больше 40 процентов?
Математика
Какое наименьшее число участников может быть в кружке левитации, если мальчиков в нём меньше 50 процентов , но больше 40 процентов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим общее число участников кружка буквой n, а число мальчиков среди них — буквой m. Тогда по условию 40 < (m/n) · 100 < 50, то есть 2m < n < 2,5m. Очевидно, при m = 1 и при m = 2 целого значения n, удовлетворяющего этим неравенствам, не существует. При m = 3 такое значение уже есть. Это n = 7. При m > 3 значения n, очевидно, больше 7. Ответ 7.
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