Цепочка под номером 2, срроооочноооо
Химия
Цепочка под номером 2, срроооочноооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2Cu + O2 = 2CuO 2. реакция идет в две стадии CuO + 2HCL = CuCl2 +H2O СuCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Cu(OH)2 3. Cu(OH)2 = CuO + H2O 4. Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O 5. 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 6. Cu + 4HNO3(конц) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
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