Решить уравнения (дать полное решение) log6 (14+4x)=log6 (2x+2); logx (x-1)=logx (2x-8)
Математика
Решить уравнения (дать полное решение) log6 (14+4x)=log6 (2x+2); logx (x-1)=logx (2x-8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) log6 (14+4x)= log6 (2x+2) 3.112605x+10.8941175=1.5563025x+1.5563025 3.112605x-1.5563025x=1.5563025-10.8941175 1.5563025x=−9.337815 x=-6 2) не получилось
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