2.Проверьте себя,понимаете ли вы значение следующих слов и словосочетаний:убеждение,противоречие,пристрастие,непостоянство,мертвый капитал,склонность,беспрестаннорассеянный,засыпать душой. Помогите пожалуйста срочно!!!!!
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2.Проверьте себя,понимаете ли вы значение следующих слов и словосочетаний:убеждение,противоречие,пристрастие,непостоянство,мертвый капитал,склонность,беспрестаннорассеянный,засыпать душой. Помогите пожалуйста срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убеждение - приводить кому-то соображения, заставляющие поверить во что-то или сделать что-то. Противоречие - п оложение, при к-ром одно (высказывание, мысль, поступок) исключает другое, несовместимое с ним, несогласованность. Пристрастие - сильная склонность. Непостоянство - нерешительность, колебание, неустойчивость, переменчивость; превратность, непостоянность, коловратность, изменчивость, переменность, капризность и т.д. Мёртвый капитал - ценность, не приносящая дохода. Склонность - п остоянное влечение, расположение к чему-нибудь. Беспрестаннорассеянный - очень часто; постоянный; беспрерывный; безостановочный. Засыпать душой - это я не знаю.
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