В одной и той же координатной плоскости Постройте графики функции y=6; y=3,2; y=-1; y=-5; y=0
Алгебра
В одной и той же координатной плоскости Постройте графики функции y=6; y=3,2; y=-1; y=-5; y=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Файл...............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
2.Проверьте себя,понимаете ли вы значение следующих слов и словосочетаний:убеждение,противоречие,пристрастие,непостоянство,мертвый капитал,склоннос...
Математика
Физика
Что такое электрическии ток и в чем значение Что такое равномерное движение и что такое прямолинейное движение
Русский язык