В одной и той же координатной плоскости Постройте графики функции y=6; y=3,2; y=-1; y=-5; y=0

Алгебра
В одной и той же координатной плоскости Постройте графики функции y=6; y=3,2; y=-1; y=-5; y=0
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