План описания страны США

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Соединенные Штаты Америки - федеративная республика, в состав которой входят 50 штатов, обладающих определенной автономией, и столичный федеральный округ Колумбия. 48 штатов располагаются компактно, 2 - отдельно: Аляска (статус штата получила в 1958 году) и Гавайские острова (статус штата получили в 1959 году) . Аляска занимает крайний северо-запад Северной Америки и отделена Беринговым проливом от крайнего северо-востока России. Гавайские острова (50-й штат) - архипелаг из 24 островов, находится в центральной части Тихого океана и отделена от материковой части США 4 тысячами километров Тихоокеанских вод. Кроме того, США принадлежат остров Пуэрто-Рико и Виргинские острова в Карибском море, Восточное Самоа, остров Гуам и острова Микронезии (подопечная территория ООН) в Тихом океане и тихоокеанские атоллы Уэйк и Мидуэй, оборудованные для испытания ракет. США граничат с Канадой на севере и с Мексикой на юге. Площадь страны 9666861 кв. км, из которых 1593438 кв. км. приходится на Аляску и 16729 кв. км на Гавайи. Самая высокая точка страны (и всей Северной Америки) находится на Аляске - гора Мак-Кинли (6194 м) , самое низкое место - Долина смерти (86 м ниже уровня моря) - находится в Калифорнии. Средняя высота территории Соединенных Штатов около 760 м над уровнем моря. Около половины территории страны занимают горные хребты, плоскогорья и плато Кордильер; восточную окраину пояса Кордильер образуют хребты Скалистых гор с высотой более 4000 м. На востоке находятся Аппалачские горы (2037 м) . Между Кордильерами и Аппалачами лежат обширные внутренние равнины - Центральные, Великие - и Примексиканская низменность. На западе страны многие реки образуют великолепной красоты каньоны, разбивая горные хребты. На севере страны находится цепь Великих озер - Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио - занимающая площадь около 200000 кв. км. Все наиболее крупные острова: Гавайи, Кахулави, Оаху, Мауи, Кауаи - гористые и низкие. На северо-западе атоллы Гавайских островов венчают подводный вулканический хребет и являются